В Израиле возобновляют работу авиакомпании и туристические объекты

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Израиле возобновляют работу авиакомпании, заповедники, национальные парки, культурные и развлекательные центры, сообщило Минтуризма страны.

"Управление природы и парков Израиля возобновило работу национальных парков, пляжей и заповедников в различных регионах страны. Открытие осуществляется постепенно. Для посещения некоторых мест требуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Открыты объекты культурного наследия и природные достопримечательности Эйн-Геди, Эйн-Авдат, Иродион, Тель-Мегиддо и Каср-эль-Яхуд и другие, пляжи Бет-Янай, Пальмахим и Ашкелон.

В Иерусалиме открыты для посетителей святые места Старого города: Храм Гроба Господня, Стена Плача и Храмовая гора, музеи, Башня и Город Давида, национальная библиотека. В Тель-Авиве также открываются музеи.

"Начиная с 12 апреля по 29 апреля полеты в Тель-Авив поэтапно возобновят авиакомпании El Al, VBB (Blue Bird), TUS Airways, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Smartwings, Hainan Airlines, российские Red Wings и "Азимут", Georgian Airways, FlyOne из Армении, "Белавиа", - говорится в сообщении.

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в Израиль с 17 апреля с 7:00 по московскому времени до часу ночи. Авиакомпания Red Wings заявила, что возобновляет рейсы из Жуковского в Тель-Авив с пятницы, а "Азимут" восстановит полеты с 29 апреля. В Ассоциации туроператоров России отметили, что запрет на продажу туров в Израиль по-прежнему не отменен.