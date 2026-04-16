Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с четверга с ограничениями по времени вылета.

"В период с 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены)", - сказано в сообщении регулятора. Решения о полетах авиакомпании должны принимать, основываясь на оценке рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний РФ остается закрытым. Рекомендация по полетам в страны Персидского залива так же осталась прежней: перевозчикам следует выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с соблюдением мер безопасности и при активном мониторинге рекомендаций зарубежных авиавластей. Рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ продлены до последующего уведомления.

Ограничения были введены в конце февраля в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Сначала они действовали до 2 марта, затем неоднократно продлевались.

В текущем зимнем расписании регулярные и нерегулярные рейсы между Россией и Израилем выполняли две отечественные авиакомпании - "Азимут" и Red Wings. Они летали по пяти маршрутам: из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив с общей частотой 16 рейсов в неделю.

