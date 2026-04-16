Суд оставил под стражей бывшего вице-губернатора Кубани Коробку

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд оставил в СИЗО бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Ленинский суд Краснодара 7 апреля арестовал Коробку на два месяца.

Как говорится в материалах дела, что в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за деньги помочь изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе Кубани с промышленной зоны на среднеэтажную жилую застройку, чтобы там можно было строить многоквартирные жилые дома.

По версии следствия, в январе 2026 года застройщик перевел 15 млн рублей на счет подконтрольной Коробке организации "Первореченский спортивный клуб". Однако тот свои обещания не выполнил и деньги похитил.

Уголовное дело расследуется по ч.4 ст.159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Коробка более 10 лет курировал блок агропромышленного комплекса Краснодарского края. В апреле 2015 года он был назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а в октябре того же года - заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

