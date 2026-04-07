Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка арестован по делу о мошенничестве

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Суд арестовал заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробку по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Ленинским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Коробки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (...). Суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Андрея Коробки меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т.е. до 06.06.2026", - говорится в сообщении.

Коробке инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года вице-губернатор предложил застройщику за деньги помочь изменить вид разрешенного использования земельного участка в Динском районе Кубани с промышленной зоны на среднеэтажную жилую застройку, чтобы там можно было строить многоквартирные жилые дома. В январе 2026 года застройщик перевел 15 млн рублей на счет подконтрольной Коробке организации "Первореченский спортивный клуб". Однако тот свои обещания не выполнил и деньги похитил.

Следствие настаивало на том, что Коробке не может быть избрана иная мера пресечения, кроме ареста. По версии следователей, оставаясь на свободе, обвиняемый может использовать свое положение, чтобы оказать давление на свидетелей и других лиц, которые в будущем могут быть привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу. Также фигурант способен сокрыть или уничтожить важные предметы и документы, имеющие значение для дела, либо любым другим способом помешать расследованию.

Суд признал доводы следствия обоснованными. Данных, подтверждающих, что обвиняемый не может находиться под стражей по состоянию здоровья или другим причинам, представлено не было.

Коробка более 10 лет курирует блок агропромышленного комплекса Краснодарского края. В апреле 2015 года он был назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а в октябре того же года - заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края.