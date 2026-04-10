Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку обвинили в рейдерском захвате предприятия АПК

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ обвиняет бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, курировавшего ранее вопросы АПК, а также бывшего депутата Заксобрания региона Сергея Фурсу в рейдерском захвате агропредприятия. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания, которое проходит в Ленинском районном суде Краснодара.

"Фурса, будучи депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, вступил в конфликт интересов, поскольку нанялся не улучшать благосостояние жителей Краснодарского края, интересы которых он должен был представлять в законодательном органе, а капитализацией подконтрольных компаний за счет государственной собственности. Коробка и Фурса задумали увеличить размер обрабатываемых их бизнес-структурами угодий, рейдерским путем захватили крупное сельхозпредприятие – Васюринский МПК, в пользовании которого находятся более 25 тыс. гектаров в Краснодарском крае совокупной стоимостью более 20 млрд рублей", - озвучил позицию представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что для сокрытия своей деятельности эти земли были оформлены на супругу Фурсы.

В пятницу Ленинский районный суд приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход РФ активов бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Фурсы и Алексея Сидюкова, с которыми вел совместную деятельность бывший вице-губернатор Коробка.

Ответчиками в деле выступают 18 физлиц, среди которых Алексей Петрович Сидюков, Алексей Алексеевич Сидюков, Евгений Алексеевич Сидюков, Наталья Сидюкова, Александр Дубовик, Сергей Будко, Сергей, Мария, Татьяна Фурса, Андрей, Владимир, Григорий, Александра Чеботаревы, Любовь Шкатова, Александра Котомцева, Алла Комендатенко, Елизавета Козырева и бывший вице-губернатор Кубани Коробка.

Согласно данным ЕГРЮЛ, полный тезка одного из ответчиков – Алексей Алексеевич Сидюков, является бенефициаром ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо" (Краснодар, занимается оптовой торговлей зерном). Выручка компании по РСБУ в 2025 году составила 9,17 млрд рублей, чистый убыток - 156,5 млн рублей. Гендиректором компании фигурирует Евгений Сидюков.

Кроме того, компании принадлежит ООО "Ейск-порт-Виста" (Краснодарский край, занимается транспортной обработкой грузов), агрофирма "Марьянская" на Кубани с выручкой более 1 млрд рублей в 2025 году.

Алексей Алексеевич Сидюков напрямую или косвенно через ряд компаний является совладельцем более 20 сельскохозяйственных предприятий, расположенных на Кубани. Среди них - агрофирма и винодельня "Саук-Дере" (90% в капитале компании у Сидюкова,10% - у Сергея Дубовика), агрофирмами "Черноерковская", "Развилинское", "Калининская", "Родина", винодельнями "Мысхако" и "Раевское" в Новороссийске, зернокомпанией "Овощевод", ООО "Ахтырское" (занимается производством масла).

Кроме того, он числится совладельцем ряда компаний, расположенных в соседней Ростовской области: ООО "Морской зерновой терминал" в Таганроге, ООО "Олимп Таганрог" (занимается оптовой торговлей зерном).

Алексей Алексеевич Сидюков был депутатом Заксобрания Кубани с 2017 по 2022 год, был членом комитета по вопросам информационной политики.

Полный тезка другого ответчика – Сергей Фурса согласно открытым источникам, числился совладельцем крупного производителя сельскохозпродукции в Краснодарском крае – Васюринского мясоперерабатывающего комбината, сейчас актив принадлежит Сергею Бутко.

Как сообщалось, 8 апреля Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать активы вице-губернатора Краснодарского края Коробки, членов его семьи и связанных с ним лиц общей стоимостью более 10 млрд рублей. В частности, в доход РФ обращены 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 12 коммерческих организаций, права аренды на 12,5 тыс. га земель. Тогда же, 8 апреля, Коробка был уволен со своего поста.

