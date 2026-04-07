Суд изъял в доход РФ активы вице-губернатора Кубани стоимостью более 10 млрд руб.

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать активы вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, членов его семьи и связанных с ним лиц общей стоимостью более 10 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Исковые требования заместителя генерального прокурора РФ в отношении Коробки Андрея Николаевича (...) удовлетворить. Обратить в доход РФ земельные участки (..) в Динском районе, жилое здание площадью 261 кв. метров в станице Динской, все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Коробке и иным лицам (..), ценные бумаги, драгоценности, денежные средства, доли в уставных капиталах",- озвучила судья.

В доход РФ обращено все имущество и активы, принадлежащие членам его семьи, а также земельные участки, доли в уставных капиталах, принадлежащие ему и аффилированным лицам.

Кроме того, Коробка освобожден от занимаемой должности по решению Ленинского суда.

Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях вице-губернатора.