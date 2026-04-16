Новую вакцину ФМБА от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в этом году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство уже в текущем году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью телеканалу Россия 24 (ВГТРК) в четверг.

"В настоящее время заканчивается третья фаза исследований, мы подведем итог после завершения процесса пыления. И в этом году планируем уже окончательно ее (вакцину) зарегистрировать", - сказала Скворцова.

По ее словам, создание иммунобиологических препаратов - это направление, где ФМБА является лидером, так, государственный научный центр иммунологии создал платформу для производства аллерговакцин.

"На этой платформе сначала была сделана вакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. Доклинические исследования на животных показали очень высокую эффективность и безопасность вакцины. И фактически, после публикации в центральном мировом журнале аллергии, целый бум был вокруг этой вакцины. И потом в течение двух лет мы проводили первую и вторую фазу клинических исследований – они привязаны к периоду пыления и не могут проводиться когда угодно", - пояснила Скворцова.

"По результатам второй фазы она доказала очень высокую эффективность – 25% пациентов вообще не имеют аллергии, остальные – снижение выраженности аллергических реакций более чем в 6 раз", - подчеркнула Скворцова.