Новую вакцину ФМБА от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в этом году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство уже в текущем году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью телеканалу Россия 24 (ВГТРК) в четверг.

"В настоящее время заканчивается третья фаза исследований, мы подведем итог после завершения процесса пыления. И в этом году планируем уже окончательно ее (вакцину) зарегистрировать", - сказала Скворцова.

По ее словам, создание иммунобиологических препаратов - это направление, где ФМБА является лидером, так, государственный научный центр иммунологии создал платформу для производства аллерговакцин.

"На этой платформе сначала была сделана вакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. Доклинические исследования на животных показали очень высокую эффективность и безопасность вакцины. И фактически, после публикации в центральном мировом журнале аллергии, целый бум был вокруг этой вакцины. И потом в течение двух лет мы проводили первую и вторую фазу клинических исследований – они привязаны к периоду пыления и не могут проводиться когда угодно", - пояснила Скворцова.

"По результатам второй фазы она доказала очень высокую эффективность – 25% пациентов вообще не имеют аллергии, остальные – снижение выраженности аллергических реакций более чем в 6 раз", - подчеркнула Скворцова.

Главреда телеграм-канала и дагестанского полицейского обвинили во взяточничестве

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Часть Белгорода осталась без света и воды из-за атаки БПЛА на энергообъект

Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

 Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

 Минпромторг ждет сохранения параллельного импорта на уровне $1-1,5 млрд в месяц до конца года

Ночью над регионами России нейтрализовали 207 БПЛА

При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое детей, повреждены шесть домов

Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость COVID-19 в РФ снижается
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 74 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1700 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов