Поиск

Два человека погибли, трое пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, еще трое получили ранения в результате атак беспилотников и обстрелов в населенных пунктах Херсонской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Мах в четверг.

По его данным, в Виноградове Алешкинского муниципального округа при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на жилой сектор погибла женщина 1963 года рождения. Мужчина 1961 года рождения получил ранения, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

В Каховке при ударе беспилотника по легковому автомобилю погибла женщина 1952 года рождения.

В Раденске Алешкинского муниципального округа при атаке беспилотника ранения получил мужчина 1976 года рождения, он доставлен в медицинское учреждение.

В Солонцах Алешкинского муниципального округа при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1984 года рождения, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и переломом.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены жилой дом в Костогрызове и легковые автомобили в Николаевке, пострадавших не было.

По словам Сальдо, под обстрелами также находились Алешки, Голая Пристань, Обрывка, Раденск и Старая Збурьевка, атакам беспилотников подверглись ряд других населенных пунктов региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо ВСУ Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

 В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

 Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

Вылов лососей в РФ 2026 году может снизиться на треть

 Вылов лососей в РФ 2026 году может снизиться на треть

Суд решил направить в ОАЭ запрос о наличии там имущества блогера Блиновской

 Суд решил направить в ОАЭ запрос о наличии там имущества блогера Блиновской

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

Главреда телеграм-канала и дагестанского полицейского обвинили во взяточничестве

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Часть Белгорода осталась без света и воды из-за атаки БПЛА на энергообъект

Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

 Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1704 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9016 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов