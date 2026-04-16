Два человека погибли, трое пострадали в Херсонской области из-за атак ВСУ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Два мирных жителя погибли, еще трое получили ранения в результате атак беспилотников и обстрелов в населенных пунктах Херсонской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Мах в четверг.

По его данным, в Виноградове Алешкинского муниципального округа при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на жилой сектор погибла женщина 1963 года рождения. Мужчина 1961 года рождения получил ранения, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

В Каховке при ударе беспилотника по легковому автомобилю погибла женщина 1952 года рождения.

В Раденске Алешкинского муниципального округа при атаке беспилотника ранения получил мужчина 1976 года рождения, он доставлен в медицинское учреждение.

В Солонцах Алешкинского муниципального округа при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина 1984 года рождения, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и переломом.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены жилой дом в Костогрызове и легковые автомобили в Николаевке, пострадавших не было.

По словам Сальдо, под обстрелами также находились Алешки, Голая Пристань, Обрывка, Раденск и Старая Збурьевка, атакам беспилотников подверглись ряд других населенных пунктов региона.