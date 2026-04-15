В Шебекинском округе в результате атак БПЛА ранены четыре человека

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последних атаках на Шебекинский и Белгородский округа, ранены четыре человека.

"В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранены трое мужчин, из них один в тяжёлом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги, - сообщил он. - У еще двух пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног".

Пострадавшие доставлены в больницу. Их машина сгорела.

В Шебекине беспилотник атаковал частный дом, там женщина получила баротравм и множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча. В доме повреждены крыша и потолок.

Кроме того, в Шебекине от ударов дронов повреждены два автомобиля, ограждение и остекление одного из помещений на территории предприятия, кровля и забор частного домовладения. Село Новая Таволжанка подверглось двум обстрелам. В шести частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. От атак трех дронов в Новой Таволжанке в частном доме выбиты окна и пробита кровля, в социальном объекте повреждены остекление, фасад и кровля. В результате обстрела села Графовка различные повреждения зафиксированы в 7 частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли домов.

В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник ударил по инфраструктурному объекту, в результате чего повреждены оборудование, один грузовой и 6 легковых автомобилей, коммерческий объект и частный дом. В поселке Политотдельский объект торговли атакован дроном — пробита кровля. В селе Никольское от удара беспилотника выбиты окна частного дома.