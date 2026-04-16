Экс-полковник рязанской полиции осужден на 11 лет за убийство на охоте

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сараевский районный суд Рязанской области признал бывшего замначальника управления уголовного розыска УМВД по региону Виталия Цыплакова виновным в убийстве и хищении оружия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в своем канале в мессенджере Мах в четверг.

Установлено, что в феврале 2024 года осужденный участвовал в незаконной охоте на территории Можарского охотничьего хозяйства Сараевского района. При этом он выстрелил вдоль стрелковой линии в направлении другого охотника.

От полученного огнестрельного ранения 48-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, браконьеры забрали ружье убитого, а тело закопали на территории мусорной площадки Сараевского района.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Цыплакову наказание в виде 11 лет колонии строгого режима с лишением специального звания "полковник полиции".