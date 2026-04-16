Поиск

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения при задержании находящегося в розыске преступника в Оренбургской области в четверг, сообщает региональное УМВД.

"Сегодня сотрудники ОП №3 МУ МВД России "Орское" выехали в п. Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В УМВД отметили, что стрелявший скрылся.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание", - сообщили в полиции.

Оренбургская область МВД России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

