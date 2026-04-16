Пострадавшие при стрельбе в Оренбуржье полицейские находятся в тяжелом состоянии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Состояние полицейских, пострадавших в результате стрельбы при задержании преступника в Оренбургской области, оценивается как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"Стабильно тяжелое состояние. Они госпитализированы, "скорая помощь" приехала оперативно", - сказал собеседник агентства.

Оренбургская полиция распространила ориентировки на подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается Басалаев Сергей Павлович, 1974 года рождения. Подозреваемый передвигался на автомобиле "ГАЗон" грузовой с белой кабиной, возможный г/н "-851-" 102 регион. Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием", - говорится в сообщении, распространенном УМВД по Оренбургской области.

Ранее со ссылкой на региональное УМВД сообщалось, что в четверг сотрудники отдела полиции №3 "Орское" выехали в поселок Аккермановка Оренбургской области для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, он открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения.

Оренбургская область
