В МИД РФ обсудили с послом Турции перспективы украинского урегулирования

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Турции в Москве Танжу Билгичем украинское урегулирование, сообщили в четверг в МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Турецкой стороне были изложены наши принципиальные оценки развития обстановки и перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины в русле взаимопониманий, достигнутых по итогам российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Обсуждено также положение дел на Южном Кавказе. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию в интересах мира и стабильности в регионе", - добавили на Смоленской площади.