Главред телеграм-канала "Сапа" арестована по обвинению в даче взятки полицейскому

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест главного редактора телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой, обвиняемой в даче взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Под домашний арест также отправлен второй фигурант дела - оперативный дежурный ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов.

Следственный комитет и МВД сообщили о задержании журналистки и полицейского 14 апреля. Фигуранты доставлены в Москву для проведения следственных действий.

По данным СКР, не позднее июля 2020 года "Джикаева, находясь в Москве, согласно достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по Махачкале, получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и республики Северная Осетия-Алания, содержащие персональные данные граждан".

Как сообщили в ведомстве, с июля 2020 года по июнь 2025 года полицейский за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму более 250 тысяч рублей.

В СКР отметили, что преступная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и ГУСБ МВД России.

Как уточнили в МВД РФ, "разглашение закрытой информации могло способствовать уничтожению следов преступлений, препятствовало раскрытию и расследованию уголовных дел".

В МВД отметили, что в результате действий задержанных нарушены законные интересы граждан, чьи персональные данные были распространены.

Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК России по Москве.

В зависимости от роли каждого журналистке и полицейскому вменяется превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки (п. "е" ч. 3 ст. 286, п. "в" ч. 5 ст. 290, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

"В ходе проведения обысков по их местам жительства и работы на территории Владикавказа и Махачкалы обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для следствия", - резюмировали ранее в СКР.