Главред телеграм-канала "Сапа" и полицейский задержаны по делу о взятке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России сообщил о задержании главного редактора телеграм-канала "Сапа" Алины Джикаевой и оперативного дежурного ДЧ УМВД России по Махачкале.

"По данным следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева, находясь в Москве, согласно достигнутой договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и республики Северная Осетия-Алания, содержащие персональные данные граждан", - сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, с июля 2020 года по июнь 2025 года полицейский за незаконные действия получил от Джикаевой взятку на сумму более 250 тысяч рублей.

В СКР отметили, что преступная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и ГУСБ МВД России.

Как уточнили в МВД РФ, "разглашение закрытой информации могло способствовать уничтожению следов преступлений, препятствовало раскрытию и расследованию уголовных дел".

Кроме того, отмечается в сообщении пресс-центра МВД, в результате действий задержанных нарушены законные интересы граждан, чьи персональные данные были распространены.

В рамках расследования уголовного дела, подозреваемые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК России по Москве.

В зависимости от роли каждого журналистке и полицейскому вменяется превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

"В ходе проведения обысков по их местам жительства и работы на территории Владикавказа и Махачкалы обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для следствия", - резюмировали в СКР.

Дагестан СКР Сапа Алина Джикаева
