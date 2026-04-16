Израиль во время перемирия в Ливане оставляет за собой право отвечать на нападения

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Израильская сторона во время десятидневного прекращения огня воздержится от наступательных операций в Ливане, но оставит за собой право отвечать на нападения, сообщает в четверг Госдепартамент США.

"Израиль сохранит за собой право на меры по самообороне в ответ на проводимые атаки, а также в ответ на планируемые или неминуемые нападения", - отмечается в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

В нем также указывается, что прекращение огня можно будет продлить в случае успешного хода переговоров и если ливанские власти продемонстрируют, что способны контролировать ситуацию на своей территории.

Госдеп подчеркивает, что Бейруту, если он стремится уладить разногласия с Израилем, нужно будет "сделать реальные шаги, направленные на то, чтобы "Хезболла" и другие военизированные группировки в Ливане не проводили нападений или других агрессивных операций против израильских целей".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступит в силу в ночь на пятницу.

Ситуация осложняется тем, что боевые действия против Израиля ведет не армия Ливана, а ливанское радикальное движение "Хезболла", напрямую не подчиняющееся Бейруту.

Дональд Трамп Госдеп Израиль Хезболла
Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

