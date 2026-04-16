Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

Дональд Трамп Фото: Matt McClain/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль согласовали прекращение огня, которое вступит в силу через несколько часов.

"Премьер Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 по Москве - ИФ)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю США Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генералу Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения "продолжительного мира".

При этом западные СМИ отмечают, что ливанское шиитское движение "Хезболла" пока никак не прокомментировало эту информацию. Именно оно, а не Ливан, сейчас ведет бои против израильской армии.

Также Трамп добавил, что пригласит лидеров Израиля и Ливана в Белый дом для переговоров.

"Я приглашу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белый дом для первых значимых переговоров между Израилем и Ливаном с 1983 года", - заявил он.

Президент подчеркнул, что обе стороны хотят мира, и он считает, что этого можно будет добиться в ближайшее время.

По оценке американского президента, он за свой второй президентский срок "остановил девять войн, так что эта будет уже десятой".