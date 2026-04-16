Поиск

Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

Дональд Трамп
Фото: Matt McClain/Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль согласовали прекращение огня, которое вступит в силу через несколько часов.

"Премьер Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 по Москве - ИФ)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю США Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генералу Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения "продолжительного мира".

При этом западные СМИ отмечают, что ливанское шиитское движение "Хезболла" пока никак не прокомментировало эту информацию. Именно оно, а не Ливан, сейчас ведет бои против израильской армии.

Также Трамп добавил, что пригласит лидеров Израиля и Ливана в Белый дом для переговоров.

"Я приглашу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна в Белый дом для первых значимых переговоров между Израилем и Ливаном с 1983 года", - заявил он.

Президент подчеркнул, что обе стороны хотят мира, и он считает, что этого можно будет добиться в ближайшее время.

По оценке американского президента, он за свой второй президентский срок "остановил девять войн, так что эта будет уже десятой".

Дональд Трамп Израиль Ливан США Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

