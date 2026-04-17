Страны Ближнего Востока и ЕС приветствуют перемирие между Израилем и Ливаном

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерства иностранных дел Ирана, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также представители стран ЕС приветствовали новости о десятидневном прекращении огня, достигнутом Израилем и Ливаном.

"Иран приветствует объявление о прекращении огня в Ливане и напоминает, что прекращение войны в Ливане было частью договоренности о прекращении огня между Ираном и Соединенными Штатами при посредничестве Пакистана", - заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В миреТрамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огняТрамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огняЧитать подробнее

МИД Катара также заявил о поддержке прекращения огня в Ливане и назвал достигнутые договоренности "первым шагом на пути к деэскалации".

Дипломаты отметили, что высоко оценивают "посреднические усилия президента (США Дональда - ИФ) Трампа, которые способствовали достижению прекращения огня в Ливане".

В своем заявлении МИД Иордании сообщил о "твердой поддержке" Ливана в утверждении его суверенитета над всей своей территорией, обеспечении того, чтобы оружие оставалось исключительно в руках государства, и восстановлении его национальных институтов.

Объединенные Арабские Эмираты также приветствовали соглашение о прекращении огня, высоко оценив дипломатические усилия, которые привели к прорыву.

В своем заявлении МИД ОАЭ выразил надежду, что соглашение станет позитивным шагом на пути к созданию благоприятной среды для региональной стабильности, и подчеркнул важность продолжения международной координации для предотвращения дальнейшей эскалации.

В ЕС назвали новость о перемирии "облегчением", отметив, что конфликт уже унес много жизней.

"Сейчас нам нужна не просто временная пауза, а путь к постоянному миру", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном как "прекрасную новость", достигнутую "благодаря посредничеству Соединенных Штатов". Она добавила, что режим прекращения огня должен полностью соблюдаться, и выразила надежду, что это создаст условия для переговоров, ведущих "к полному и прочному миру" между Израилем и Ливаном.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в соцсети X: "Я надеюсь, что это проложит путь к переговорам по долгосрочному урегулированию конфликта и внесет вклад в продолжающиеся усилия по установлению прочного и всеобъемлющего мира в регионе".

"Я призываю всех полностью соблюдать режим прекращения огня и всегда соблюдать нормы международного права", - добавил он.

Ранее президент Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступит в силу в ночь на пятницу.

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

 Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

 Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

США завершили вывод сил из Сирии

 США завершили вывод сил из Сирии

Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

 Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Финляндия ужесточает правила получения гражданства

 Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

 Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

США распространили блокаду на подсанкционные торговые суда, связанные с Ираном
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9020 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1717 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов