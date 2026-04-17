Страны Ближнего Востока и ЕС приветствуют перемирие между Израилем и Ливаном

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерства иностранных дел Ирана, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также представители стран ЕС приветствовали новости о десятидневном прекращении огня, достигнутом Израилем и Ливаном.

"Иран приветствует объявление о прекращении огня в Ливане и напоминает, что прекращение войны в Ливане было частью договоренности о прекращении огня между Ираном и Соединенными Штатами при посредничестве Пакистана", - заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

МИД Катара также заявил о поддержке прекращения огня в Ливане и назвал достигнутые договоренности "первым шагом на пути к деэскалации".

Дипломаты отметили, что высоко оценивают "посреднические усилия президента (США Дональда - ИФ) Трампа, которые способствовали достижению прекращения огня в Ливане".

В своем заявлении МИД Иордании сообщил о "твердой поддержке" Ливана в утверждении его суверенитета над всей своей территорией, обеспечении того, чтобы оружие оставалось исключительно в руках государства, и восстановлении его национальных институтов.

Объединенные Арабские Эмираты также приветствовали соглашение о прекращении огня, высоко оценив дипломатические усилия, которые привели к прорыву.

В своем заявлении МИД ОАЭ выразил надежду, что соглашение станет позитивным шагом на пути к созданию благоприятной среды для региональной стабильности, и подчеркнул важность продолжения международной координации для предотвращения дальнейшей эскалации.

В ЕС назвали новость о перемирии "облегчением", отметив, что конфликт уже унес много жизней.

"Сейчас нам нужна не просто временная пауза, а путь к постоянному миру", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном как "прекрасную новость", достигнутую "благодаря посредничеству Соединенных Штатов". Она добавила, что режим прекращения огня должен полностью соблюдаться, и выразила надежду, что это создаст условия для переговоров, ведущих "к полному и прочному миру" между Израилем и Ливаном.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в соцсети X: "Я надеюсь, что это проложит путь к переговорам по долгосрочному урегулированию конфликта и внесет вклад в продолжающиеся усилия по установлению прочного и всеобъемлющего мира в регионе".

"Я призываю всех полностью соблюдать режим прекращения огня и всегда соблюдать нормы международного права", - добавил он.

Ранее президент Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступит в силу в ночь на пятницу.