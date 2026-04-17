Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в 33-й раз прошла на Запорожской АЭС, сообщили в пятницу представители станции.

"На Запорожской атомной электростанции состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии", - говорится в официальном канале станции в мессенджере Мах.

Ротация специалистов прошла в 33-й раз начиная с 1 сентября 2022 года. В состав 34-й команды входят четыре эксперта.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 6 февраля.

"Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Их скоординированные профессиональные действия позволили провести ротацию надежно и оперативно", - отметили представители станции.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").