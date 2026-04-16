В МАГАТЭ расследуют причины отключения внешнего электроснабжения ЗАЭС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Команда сотрудников МАГАТЭ изучает причины отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС, которое произошло ранее в четверг, сообщили в организации.

"Команда МАГАТЭ на месте расследует произошедшее и следит за ситуацией", - приводит агентство слова гендиректора Рафаэля Гросси в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что ЗАЭС "потеряла внешнее электроснабжение" второй раз за последнюю неделю. Согласно МАГАТЭ, оно было восстановлено примерно через 40 минут.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

