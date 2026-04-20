Глава "Росатома" не видит улучшения ситуации вокруг Запорожской АЭС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Запорожской АЭС спокойнее не становится, переговоры об "окне тишины" для ремонта поврежденных электролиний пока не дают результатов, сообщил журналистам в Ташкенте глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация не становится легче (...), станция продолжает получать электроснабжение только по одной внешней линии, другая - Днепровская - повреждена. Она проходит над акваторией Днепра, сейчас высокая вода, поэтому наши переговоры о поиске "окна тишины" для того, чтобы отремонтировать эту линию, пока затруднены и, очевидно, будут перенесены на ближайшее время", - сказал он.

По его словам, "в течение прошлой недели один раз было полностью потеряно внешнее электроснабжение, подключили дизель-генераторы, все отработали по штатной схеме".

"В связи с этим хочу подчеркнуть, что и дизельное хозяйство в порядке, и персонал себя чувствует уверенно, научился работать быстро и оперативно с учетом вероятности потери электроснабжения", - добавил глава "Росатома".

Кроме того, как сказал Лихачев, "по Энергодару было несколько прилетов, город был обесточен и несколько часов провел в полном блэкауте, но была подключена наша резервная система энергоснабжения". "Хотя приятного в этом мало, потому что город атомщиков является частью атомной инфраструктуры безопасности. Есть пострадавшие, к сожалению, был ранен мужчина, и пока - я хотел бы подчеркнуть - не становится легче ни в самом Энергодаре, ни вокруг площадки ЗАЭС, мы будем делать все, чтобы коллектив поддержать", - заверил он.

"Из хороших новостей: у нас в субботу закончилась очередная, 33-я ротация представителей МАГАТЭ. 34-я миссия МАГАТЭ приступила к своей работе. Хочу подчеркнуть, что в очередной раз безопасно прошла ротация через территорию России", - сказал также Лихачев .