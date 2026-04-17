Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Зыбино в Харьковской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Зыбино Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"За прошедшие сутки взят под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны, распространенном в пятницу.

Контроль над селом Зыбино установили военнослужащие из состава группировки "Север". В ходе боев нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии, говорится в сводке.

За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, информирует российское военное ведомство.

На этой неделе военнослужащие из состава группировки "Север" также установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, сообщало Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 апреля 2026 года Военная операция на Украине
