Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Зыбино в Харьковской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Зыбино Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"За прошедшие сутки взят под контроль населенный пункт Зыбино Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны, распространенном в пятницу.

Контроль над селом Зыбино установили военнослужащие из состава группировки "Север". В ходе боев нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии, говорится в сводке.

За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 085 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 83 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, информирует российское военное ведомство.

На этой неделе военнослужащие из состава группировки "Север" также установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора Харьковской области, сообщало Минобороны.