В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены еще четверо

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области БПЛА атакуют три муниципалитета, ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Таврово Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом, там мужчина получил осколочное ранение в ногу. Скорая помощь доставит его в больницу в Белгороде.

В Шебекине атакован коммерческий объект, там пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где медики диагностировали у нее баротравму и осколочное ранение плеча. Дальше ее будут обследовать в горбольнице №2 в Белгороде. В атакованном магазине повреждены остекление, фасад и кровля.

Также в Шебекине на территории предприятия атаке дрона подвергся грузовик. Ранен водитель. У него слепые осколочные ранения головы и грудной клетки, от госпитализации он отказался. На месте атаки повреждены два грузовых автомобиля.

В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. В местной больницы ему оказывают помощь, а потом переведут в областную клиническую больницу.

В Белгороде в результате атаки беспилотника пробита кровля коммерческого объекта, выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома и посечен легковой автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Новости по теме

Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1725 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 132 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов