В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены еще четверо

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области БПЛА атакуют три муниципалитета, ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Таврово Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом, там мужчина получил осколочное ранение в ногу. Скорая помощь доставит его в больницу в Белгороде.

В Шебекине атакован коммерческий объект, там пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где медики диагностировали у нее баротравму и осколочное ранение плеча. Дальше ее будут обследовать в горбольнице №2 в Белгороде. В атакованном магазине повреждены остекление, фасад и кровля.

Также в Шебекине на территории предприятия атаке дрона подвергся грузовик. Ранен водитель. У него слепые осколочные ранения головы и грудной клетки, от госпитализации он отказался. На месте атаки повреждены два грузовых автомобиля.

В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки. В местной больницы ему оказывают помощь, а потом переведут в областную клиническую больницу.

В Белгороде в результате атаки беспилотника пробита кровля коммерческого объекта, выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома и посечен легковой автомобиль.