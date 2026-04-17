КС решит, могут ли физлица оспорить архивную кадастровую стоимость в течение всего срока ее применения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Граждане РФ должны иметь возможность при объективной необходимости оспорить архивную кадастровую стоимость земли и недвижимости, по которой исчисляется налог, в течение всего срока ее применения, считают представители ряда органов власти в Конституционном суде РФ.

Свою позицию они заявили в пятницу в открытом заседании, на котором КС рассмотрел дело о поверке статьи 22.1 федерального закона "О государственной кадастровой оценке" и части 3 статьи 245 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ по жалобам Антона Епифанова и Инги Бухмиллер.

Епифанов пытался оспорить кадастровую стоимость земли в Смоленской области, чья рыночная стоимость, по его данным, не превышала 515 тыс. рублей за участок, в то время как кадастровая, по которой начислили долг по земельному налогу, в разные годы менялась с 4,5 млн до 9 млн рублей за участок. Суд иск отклонил, отметив, что Смоленская область перешла на порядок установления кадастровой стоимости в размере рыночной через уполномоченное бюджетное учреждение и лишь его решения могут быть оспорены в суде. Учреждение же не стало рассматривать заявление Епифанова, так как он пропустил 6-месячный срок подачи с момента рыночной оценки.

С Бухмиллер в Оренбургской области в 2024 году затребовали налог на имущество физлиц за 2022 год, исчисленный по кадастровой стоимости приблизительно в 53,5 млн рублей, хотя, согласно оценке, рыночная стоимость недвижимости на начало 2021 года лишь немного превышала 1,4 млн рублей. Ее заявление также было возвращено бюджетным учреждением без рассмотрения из-за пропуска шестимесячного срока, после чего суд не принял ее иск.

По мнению заявителей, оспариваемые положения противоречат Конституции, поскольку не позволяют установить "архивную" кадастровую стоимость объектов недвижимости, все еще используемую для определения налоговой базы по земельному налогу и по налогу на имущество физлиц за предыдущие периоды, в размере рыночной. В частности, Бухмиллер в жалобе подчеркнула невозможность соблюсти шестимесячный срок оспаривания, учитывая, что налоговые уведомления как правило приходят уже по истечении этого срока.

Представитель министерства юстиции Алина Таманцева в заседании признала, что на практике возможны ситуации, когда гражданин получит уведомление об уплате налога за предыдущие годы, но окажется лишен возможности изменить кадастровую стоимость объекта налогообложения.

"Граждане должны иметь возможность оспорить архивную кадастровую стоимость в течение всего срока ее применения", - сказала она.

Таманцева напомнила о прошлых разъяснениях КС, согласно которым рыночная оценка предпочтительна для целей налогообложения ввиду ее большей точности. При этом Минюст полагает, что сами по себе оспариваемые нормы Конституции не противоречат, а вопрос, касающийся сроков оспаривания архивной кадастровой стоимости для налогообложения, может быть разрешён посредством конституционно-правового толкования.

Полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас также указал, что оспариваемые нормы соответствуют Основному закону, но сообщил, что палата считает права заявителей нарушенными из-за отсутствия процедуры оспаривания результатов определения кадастровой стоимости земли или недвижимости в связи с возникшей после получения налогового уведомления обязанностью уплатить налог.

"Ставшая архивной кадастровая стоимость с учетом ее применения в налогообложении может влиять на права и обязанности заявителей, поэтому в случае объективной необходимости ее пересмотра она должна быть доступна к оспариванию в течение всего срока ее применения. Ограничение же ее оспаривания шестимесячным сроком с даты, по состоянию на которое определена рыночная стоимость объекта недвижимости по отчету оценщика, нарушает право граждан на судебную защиту, что мы видим в данном деле", - сказал он.

Клишас подчеркнул, что гражданин в подобных налоговых спорах видится более слабой стороной, которая "не всегда способна имеющимися в распоряжении средствами и с учётом недостаточной осведомленности о происходящих изменениях законодательства и их последствиях" вовремя защитить свои интересы. Он не исключил потребности дополнения действующего законодательства.

Генпрокуратура также не исключает необходимости усовершенствовать законодательство, хотя считает оспариваемые нормы соответствующими Конституции, сообщил полномочный представитель Генерального прокурора в КС Артур Завалунов.

"Судебная практика (...) не обеспечивает в полной мере добросовестному налогоплательщику возможности оспаривания архивной кадастровой стоимости в порядке статьи 245 КАС РФ для экономически обоснованного и соразмерного налогообложения", - сказал он.

Врио полномочного представителя правительства в КС Павел Степанов со своей стороны согласился, что, раз архивная кадастровая стоимость влечет правовые последствия, в первую очередь по уплате налогов, кадастровая стоимость должна быть доступна к оспариванию в течение всего срока ее применения для цели налогообложения, но в случае, если у налогоплательщика не было возможности своевременно обратиться за пересмотром. Это не должно приводить к неопределенному по продолжительности увеличению сроков предъявления претензий по поводу кадастра, учитывая требования эффективности реализации публичных функций и стабильности правоотношений, подчеркнул он.

Решение по делу Конституционный суд вынесет позднее, в установленный срок.