Союз театральных деятелей начал формировать реестры уличных театров

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей создаст реестры уличных театров, планируется формирование реестров фестивалей, артистов, а также театров и творческих коллективов, что позволит получить представление о профессиональном поле и выстроить взаимодействие с участниками отрасли.

"Союз театральных деятелей России начинает формирование реестров уличного театра. В рамках работы будут сформированы реестры фестивалей, артистов, а также театров и творческих коллективов. Сбор информации позволит сформировать целостное представление о профессиональном поле, выстроить взаимодействие с участниками отрасли и разработать дальнейшие программы и проекты", - сообщил СТД.

В союзе назвали реестры частью исследовательского и организационного направлений работы по анализу текущего состояния уличного театра и развитию профессиональной среды.

Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, выступая в Совете Федерации, предложил закрепить на законодательном уровне критерий профессионального независимого и уличного театров, что поможет им претендовать на гранты и оформлять правовые отношения с артистами.

"Серая правовая зона сложилась в театральном сообществе с независимыми и уличными театрами (...) Мы предлагаем на законодательном уровне разработать критерий профессионального независимого театра, определить, что такое уличный театр как вид профессиональной деятельности. Это даст им право претендовать на гранты, сейчас они не проходят по графе "профессиональное искусство", оформлять трудовые отношения с артистами (пенсии, стаж, соцпакет), получать поддержку на организацию фестивалей и участия в них", - сказал он.

"Наш союз готов стать площадкой которая будет сертифицировать такие коллективы (...) также мы сможем вывести в правовое поле артистов, которые работают со зрителями но никак не защищены", - добавил тогда Машков.