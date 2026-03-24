Поиск

Машков предложил закрепить на законодательном уровне понятие "уличный театр"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков предложил закрепить на законодательном уровне критерии профессионального независимого и уличного театров, что поможет им претендовать на гранты и оформлять правовые отношения с артистами.

"Серая правовая зона сложилась в театральном сообществе с независимыми и уличными театрами (...) Мы предлагаем на законодательном уровне разработать критерий профессионального независимого театра, определить, что такое уличный театр как вид профессиональной деятельности. Это даст им право претендовать на гранты, сейчас они не проходят по графе "профессиональное искусство", оформлять трудовые отношения с артистами (пенсии, стаж, соцпакет), получать поддержку на организацию фестивалей и участия в них", - сказал Машков, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что фестивали уличных театров собирают "десятки тысяч зрителей, а сами театры часто существуют как любительские кружки или просто инициативные группы, у них нет ни статуса, ни субсидий. Во время пандемии они закрывались, потому что не попадали ни в одну программу господдержки".

"Наш союз готов стать площадкой, которая будет сертифицировать такие коллективы (...) также мы сможем вывести в правовое поле артистов, которые работают со зрителями, но никак не защищены", - добавил Машков.

Владимир Машков Союз театральных деятелей Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

