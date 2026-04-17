ВС счел преждевременной уголовную ответственность за незаконный оборот криптовалюты

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконную организацию обращения цифровой валюты. Расследование дел предполагается возложить на следователей Следственного комитета (СК) и органов Федеральной службы безопасности (ФСБ). Проект закона внесен вместе с отрицательным отзывом Верховного суда РФ: суд счел преждевременным введение уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты.

Проект правительственного законопроекта (№1209607-8) и отзыв ВС РФ размещены в пятницу в электронной базе данных парламента.

Согласно законопроекту, в Уголовный кодекс предлагается добавить новую статью 171.7 – незаконная организация обращения цифровой валюты.

Осуществление деятельности по организации обращения цифровой валюты с нарушением требований законодательства РФ, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству (от 3,5 млн руб.), либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (от 3,5 млн руб.) - наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное организованной группой, сопряженное с причинением ущерба либо с извлечением дохода в особо крупном размере (от 13,5 млн руб.), наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Согласно пояснительной записке, под действие статьи подпадут посредники, оказывающие услуги по хранению, купле-продаже, обмену и переводу цифровой валюты без лицензии Банка России, а предварительное следствие по данным уголовным делам будет производиться следователями Следственного комитета РФ и органов Федеральной службы безопасности. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2027 г.

Проект закона внесен вместе с отрицательным отзывом Верховного суда (от 25 февраля 2026 г.), в котором отмечается, что проектная статья будет выступать в качестве специальной нормы по отношению к статье 171 УК РФ, где установлена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. По мнению ВС, в пояснительной записке не объяснено, зачем нужна отдельная статья, когда может быть достаточно существующей ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. "Вопрос о недостаточности ответственности, предусмотренной общей нормой, в пояснительной записке не затрагивается", - говорится в отзыве.

Действующая статья 171 УК РФ о незаконном предпринимательстве уже предусматривает ответственность за ведение бизнеса без лицензии - штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до 5 лет для организованной группы.

ВС также обращает внимание, что вводимая ответственность отражена в блоке преступлений в сфере экономической деятельности - глава 22 УК. Поскольку речь идет об экономическом преступлении, то в законопроекте должны быть предусмотрены стандартные гарантии, которые включают в себя возможность избежать уголовной ответственности, возместив ущерб, а также ограничения при заключении под стражу. Отсутствие в законопроекте данных положений, по мнению ВС, требует обоснований.

Верховный суд также отмечает, что до принятия основного закона ("О цифровой валюте и цифровых правах") представленная инициатива "видится преждевременной".

"С учетом изложенного законопроект в представленной редакции не поддерживается", - говорится в отзыве, внесенном вместе с законопроектом.

Как сообщалось, пакет законопроектов о регулировании криптовалют в РФ был внесен правительством в Госдуму 1 апреля. Цифровая валюта признается имуществом, однако ее принятие в качестве встречного представления за товары, работы, услуги, ценные бумаги, цифровые права, информацию и результаты интеллектуальной деятельности запрещается – за исключением случаев использования во внешнеэкономической деятельности.

Согласно законопроекту, организация обращения цифровой валюты с участием резидентов будет осуществляться исключительно через лицензируемых лиц - организаторов торговли (имеющих лицензию биржи или торговой системы), брокеров, доверительных управляющих, цифровые депозитарии, а также организации, осуществляющие обмен цифровой валюты. К последним отнесены хозяйственные общества, находящиеся в реестре Банка России и совершающие сделки купли-продажи и мены цифровой валюты с резидентами на сумму свыше 3,5 млн рублей в месяц. Сама цифровая валюта будет допущена к публичному обращению в РФ только при условии ее включения в перечень Банка России.

В первом чтении проект закона планируется рассмотреть 21 апреля, рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению – до 5 мая.