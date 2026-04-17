Над Воронежем уничтожены БПЛА, обломками поврежден многоквартирный дом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Несколько дронов нейтрализованы над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены, подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Max.

Также Гусев заявил, что в результате падения частей беспилотников был поврежден многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нет.

Сохраняется непосредственная угроза атаки дронов в девяти муниципалитетах Воронежской области, отметил глава региона.