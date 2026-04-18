В Воронежской области уничтожены 44 беспилотника

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении более сорока БПЛА над регионом, есть пострадавшая.

"Всего минувшей ночью и сегодняшним утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над тремя городами и девятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 44 беспилотных летательных аппарата", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

По его данным, в результате падения обломков БПЛА ушиб плеча получила жительница Воронежа. Ей оказана медицинская помощь, девушка находится дома.

В городе также повреждены некоторые конструкции в строящемся многоквартирном доме и стена сетевого магазина. Обломки сбитого БПЛА упали на крышу автомобиля.

Воронежская область Александр Гусев Воронеж
