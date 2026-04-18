В Самарской области БПЛА упал рядом с роддомом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске , пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в субботу.

"Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что на месте развернут оперативный штаб.

В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Самарский аэропорт "Курумоч" временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских в Оренбуржье

В Ленинградской области после атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк

До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 15

Над Ленинградской областью сбиты 11 БПЛА

Сбиты две цели над Ленинградской областью

На территории нефтебазы в Тихорецке произошло возгорание

Глава МИД РФ прибыл в Турцию, где примет участие в Анталийском дипломатическом форуме

Пострадавших от наводнения дагестанцев могут освободить от части налогов

Что произошло за день: пятница, 17 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9040 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1741 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов