В Самарской области БПЛА упал рядом с роддомом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске , пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в субботу.

"Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что на месте развернут оперативный штаб.

В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Самарский аэропорт "Курумоч" временно не принимает и не выпускает воздушные суда.