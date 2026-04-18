Поиск

Лесной пожар возник после падения обломков БПЛА в Тольятти

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Низовой лесной пожар, возникший в результате падения обломков беспилотников, ликвидируют в Тольятти, сообщил глава города Илья Сухих в своем канале в Мах в субботу.

"Сегодня Самарская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. В Тольятти в результате падения обломков БПЛА возник низовой лесной пожар. По моему поручению на месте развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении.

На данный момент пожар локализован, к ликвидации очагов возгорания и проливке территорий привлечены силы ГУ МЧС по региону, Центра гражданской защиты Тольятти и Тольяттинского лесничества, а также дополнительная техника МБУ "Зеленстрой", ПАО "КуйбышевАзот", ООО "РКС-Тольятти", АО "Экосфера".

Как сообщалось, 18 апреля в результате атаки беспилотников на Самарскую область был поврежден роддом, находившиеся в нем пациенты были эвакуированы, никто не пострадал.

Кроме того, атаке подверглись промышленные предприятия, расположенные на территории Сызрани и Новокуйбышевска.

Тольятти Илья Сухих Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

 В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

 До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Хроники событий
