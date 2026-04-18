Российские военные за ночь сбили 258 украинских БПЛА

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Дежурные средства за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, сказано в сообщении министерства.

Украинские беспилотники также нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении.