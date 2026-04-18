Возгорание после атаки БПЛА в порту Высоцк в Ленинградской области ликвидировано

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В порту Высоцк в Ленинградской области ликвидировано возгорание, возникшее после атаки беспилотников, сообщил в субботу губернатор региона Александр Дрозденко.

"Возгорание, возникшее после утренней атаки БПЛА в порту Высоцк, полностью ликвидировано", - написал он в своем канале в Max.

Ранее в субботу глава Ленинградской области сообщал об уничтожении над регионом 27 дронов. Возникло возгорание в порту Высоцк. Других повреждений, а также пострадавших нет.