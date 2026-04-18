БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали промышленные предприятия, расположенные в Новокуйбышевске и Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в субботу.

"Продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область. Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. По предварительным данным - пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы. Сохраняется угроза атаки БПЛА.