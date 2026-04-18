Пассажирский автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус опрокинулся на 70 км федеральной автодороги "Чита-Забайкальск" в Забайкальском крае, погиб пассажир, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

"По информации от очевидцев, водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство допустило съезд с проезжей части. В салоне автобуса находилось около 40 человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе ехали иностранцы. В результате аварии один человек погиб, 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи, спасатели. Обстоятельства происшествия уточняются.