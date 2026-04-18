Поиск

Пассажирский автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус опрокинулся на 70 км федеральной автодороги "Чита-Забайкальск" в Забайкальском крае, погиб пассажир, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

"По информации от очевидцев, водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство допустило съезд с проезжей части. В салоне автобуса находилось около 40 человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе ехали иностранцы. В результате аварии один человек погиб, 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи, спасатели. Обстоятельства происшествия уточняются.

Забайкальск Чита Забайкальский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пассажирский автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

 В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

 До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

