Пострадавших в аварии с автобусом в Забайкалье иностранцев направят в Читу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Иностранных граждан, пострадавших в субботу в ДТП с пассажирским автобусом на трассе "Чита-Забайкальск" в Забайкальском крае, перевезут в Читу, сообщает региональное министерство по планированию и развитию.

"В перевернувшемся на трассе Чита-Забайкальск автобусе были иностранные граждане, они направлялись из Маньчжурии в Читу. В настоящий момент пострадавшие пассажиры находятся в медицинских учреждениях Борзи и Забайкальска. Краевой Минздрав готовит их к транспортировке в краевой центр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП с пассажирским автобусом произошло в 14:40 по местному времени (08:40 по Москве) в районе станции Харанор.

В России

Как сообщалось, по информации от очевидцев, водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство допустило съезд с проезжей части. В салоне автобуса находились около 40 человек. В результате аварии один человек погиб, 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Главы МИД РФ и Турции проводят встречу в Анталье

Пассажирский автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

В Оренбуржье задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских

В Ленинградской области после атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк

До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 15

Над Ленинградской областью сбиты 11 БПЛА

Сбиты две цели над Ленинградской областью
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1745 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов