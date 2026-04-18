Пострадавших в аварии с автобусом в Забайкалье иностранцев направят в Читу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Иностранных граждан, пострадавших в субботу в ДТП с пассажирским автобусом на трассе "Чита-Забайкальск" в Забайкальском крае, перевезут в Читу, сообщает региональное министерство по планированию и развитию.

"В перевернувшемся на трассе Чита-Забайкальск автобусе были иностранные граждане, они направлялись из Маньчжурии в Читу. В настоящий момент пострадавшие пассажиры находятся в медицинских учреждениях Борзи и Забайкальска. Краевой Минздрав готовит их к транспортировке в краевой центр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП с пассажирским автобусом произошло в 14:40 по местному времени (08:40 по Москве) в районе станции Харанор.

Как сообщалось, по информации от очевидцев, водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство допустило съезд с проезжей части. В салоне автобуса находились около 40 человек. В результате аварии один человек погиб, 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.