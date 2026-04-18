Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны, нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка нанесла удары по трем бригадам и одному полку ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Противник потерял свыше 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, шесть автомобилей и четыре склада материальных средств", - сказали в Минобороны.

По его данным, группировка войск "Север" улучшила тактическое положение, нанесла удары по подразделениям ВСУ в Сумской области.

"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Ветеринарное, Старица и Землянки Харьковской области", - сообщили военные.

В ведомстве заявили, что за сутки потери армии Украины составили: до 190 военных, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 12 складов материальных средств и пять складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Кутьковка, Боровая, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск (ДНР)", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ составили: до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевая бронемашина, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад и бригады охраны Генштаба ВСУ в ДНР, сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что потери украинской армии за сутки составили: более 160 военных, пять артиллерийских орудий, две боевые бронемашины, боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Белицкое, Кучеров Яр, Гришино, Новоалександровка, Ленина, Сергеевка (ДНР), Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины за сутки составили: до 315 военнослужащих, семь боевых бронемашин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Группировка войск "Днепр" нанесла удары по украинским подразделениям в Запорожской области, потери ВСУ составили: более 45 военных, боевая бронемашина, 30 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.