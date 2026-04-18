Военные РФ нанесли удары по связанным с ВСУ энергетическим и транспортным объектам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по используемым вооруженными силами Украины энергетическим и транспортным объектам, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, позиции украинской армии в 145 районах.

Ранее в субботу в Минобороны заявили, что российские военнослужащие в течение суток сбили девять авиабомб и 568 беспилотников ВСУ.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны, нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.