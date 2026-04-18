Возгорание произошло на площадке автозавода Haval в Тульской области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в субботу на площадке строящегося завода автокомпонентов, расположенного на территории предприятия Haval в Тульской области, сообщили в пресс-службе компании "Грейт Волл Мотор Рус" в ответ на запрос "Интерфакса".

"18 апреля произошло возгорание на строительной площадке на территории российского завод HAVAL в Тульской области. На данном этапе очаг возгорания локализован, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что возгорание произошло на стройплощадке, на которой ведутся работы по возведению комплекса завода автокомпонентов.

"Возгорание было локализовано оперативно, причинен ущерб фасаду здания. На данный момент проводится комплексная оценка масштаба ущерба", - отметили в пресс-службе.

Российский автосборочный завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка" Узловая" в Тульской области. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Освоена их сборка, механическая обработка. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Также в 2026 году на территории индустриального парка планируется ввод завода автокомпонентов.

Ранее в соцсетях было распространено видео о пожаре в Узловском районе. По информации регионального МЧС, возгорание произошло в строящемся здании на площади 200 кв. метров. В ведомстве не указывали принадлежность объекта к автозаводу.