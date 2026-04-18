Возгорание произошло на площадке автозавода Haval в Тульской области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в субботу на площадке строящегося завода автокомпонентов, расположенного на территории предприятия Haval в Тульской области, сообщили в пресс-службе компании "Грейт Волл Мотор Рус" в ответ на запрос "Интерфакса".

"18 апреля произошло возгорание на строительной площадке на территории российского завод HAVAL в Тульской области. На данном этапе очаг возгорания локализован, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что возгорание произошло на стройплощадке, на которой ведутся работы по возведению комплекса завода автокомпонентов.

"Возгорание было локализовано оперативно, причинен ущерб фасаду здания. На данный момент проводится комплексная оценка масштаба ущерба", - отметили в пресс-службе.

Российский автосборочный завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка" Узловая" в Тульской области. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Освоена их сборка, механическая обработка. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Также в 2026 году на территории индустриального парка планируется ввод завода автокомпонентов.

Ранее в соцсетях было распространено видео о пожаре в Узловском районе. По информации регионального МЧС, возгорание произошло в строящемся здании на площади 200 кв. метров. В ведомстве не указывали принадлежность объекта к автозаводу.

Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

 Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

Главы МИД РФ и Турции проводят встречу в Анталье

Пассажирский автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

 В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

В Оренбуржье задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских

В Ленинградской области после атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк

До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

 До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 15

Над Ленинградской областью сбиты 11 БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1747 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов