Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в субботу второй раз за день, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Причины не уточняются.