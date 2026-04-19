Лавров заявил, что РФ будет противодействовать попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российская дипломатия будет добиваться признания международным сообществом в качестве геноцида советского народа преступлений против граждан Советского Союза в период Великой Отечественной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в период 1941-1945 годов.

"Этот новый памятный день - 19 апреля - установлен законодательно в декабре 2025 г. Мероприятия в память о жертвах гитлеровцев и бессмертном подвиге советского народа пройдут в том числе в российских представительствах за рубежом. (...) Российская дипломатия будет добиваться, чтобы преступления нацистов и их подручных против граждан Советского Союза были признаны международным сообществом в качестве геноцида советского народа. Соответствующая квалификация уже закреплена в ряде документов, принятых в рамках СНГ и ОДКБ", - подчеркнул Лавров в видеообращении на сайте МИД РФ.

Москва продолжит защищать историческую правду, будет решительно противодействовать попыткам пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны, заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил широкую поддержку российских тематических инициатив, прежде всего на площадке ООН.

