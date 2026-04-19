Российские военные заявили об уничтожении более ста пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Южная", "Восток" и "Север" за сутки уничтожили 104 пункта управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили российские военные в воскресенье.

"Вскрыты и уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, 47 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых заявил, что подразделения группировки в течение суток вскрыли и уничтожили 34 пункта управления беспилотной авиацией, 58 дронов, а также 56 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 17 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, поражены два пункта БПЛА и 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Группировка войск "Восток" за сутки уничтожила 11 подразделений беспилотных систем ВСУ, две станции спутниковой связи Starlink, 21 пункт управления беспилотной авиацией, сообщил представитель группировки Михаил Герасимов.

По его словам, расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ, все цели поражены.

