Три человека пострадали после ракетного удара по Таганрогу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Таганроге три человека получили ранения в результате ночной воздушной атаки, горят складские помещения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия. В Таганроге - трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками. В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений", - написал Слюсарь в своем канале в Мах утром в воскресенье.

Кроме этого, в Неклиновском районе уничтожен беспилотник.

Данные о пострадавших и разрушениях на земле уточняются, добавил глава региона.

Ростовская область Таганрог ракетный удар пострадавшие
