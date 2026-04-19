Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

КСИР возобновил блокаду Ормуза, ракетный удар по Таганрогу, КНДР испытала баллистическую ракету

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран возобновил блокаду Ормузского пролива. В КСИР такое решение объяснили тем, что заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия". Ранее США заявили о продолжении блокады иранских судов вблизи пролива.

- Три человека пострадали после ракетного удара по Таганрогу, повреждена коммерческая инфраструктура. "Трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками. (...) Возник пожар на территории складских помещений", - уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- ВМС США в рамках блокады Ормуза перехватили уже 23 связанных с Ираном торговых судна. При этом американские военные пока ни разу не поднимались на борт ни одного судна, добавили в Пентагоне. Там также заявили, что ударные вертолеты AH-64 Apache начали патрулировать Ормузский пролив, "обеспечивая видимое присутствие в поддержку свободы судоходства".

- Число жертв ДТП с автобусом с гражданами КНР в Забайкалье увеличилось до двух человек. По словам главы региона Александра Осипова, вероятной причиной аварии была непогода. ДТП произошло накануне на трассе "Чита - Забайкальск", в автобусе находились 43 человека.

- Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, сообщило информагентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.