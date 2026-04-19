Десять детей госпитализировали в Череповце с кишечной недостаточностью

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Участников коллектива "Гармоника" из подмосковных Химок, приехавших на конкурс в Череповец (Вологодская область), госпитализировали с острой кишечной недостаточностью, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Вечером 20 человек почувствовали себя плохо. Вызвали скорую. Во вторую областную больницу Череповца поступили 10 школьников с симптомами пищевого отравления. Один ребенок в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Его жизнь вне опасности", - написал он в своем канале в Max в воскресенье.

По его информации, диагноз - острая кишечная недостаточность.

Пожаловались на самочувствие и четверо взрослых, от госпитализации они отказались.

Врачи наблюдают за состоянием пациентов, в настоящее время оно стабилизировано, отметил глава Вологодчины.

Специалисты в качестве причины рассматривают две версии: прием пищи в заведении общепита в Череповце или занесенная энтеровирусная инфекция, источник которой мог находиться в другом регионе до поездки. "Кафе, где обедали участники коллектива, проверит Роспотребнадзор", - добавил Филимонов.


