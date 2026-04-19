У Путина на будущей неделе в планах совещание с членами кабмина и международные контакты

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с членами правительства и встретится с победителями чемпионата мира по боксу.

В графике главы государства, как сообщает ИС "Вести", также общение с участниками III Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

Кроме того, на неделе у президента запланированы международные контакты, совещания с членами Совбеза РФ.