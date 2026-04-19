Цирковой тигр выпрыгнул из манежа во время представления в Ростове-на-Дону

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Следствие организовало проверку на фоне сообщений об инциденте в цирке Ростова-на-Дону, где тигр выпрыгнул из манежа во время представления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 19 апреля 2026 года в Ворошиловском районе города в ходе циркового представления тигр выпрыгнул из манежа в сторону зрителей. По имеющимся данным, никто из посетителей цирка не пострадал, животное сразу было изъято и возвращено в вольер. (...) организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Прокуратура Ростовской области также проводит проверку. По данным пресс-службы ведомства, это произошло во время выступления артистов передвижного цирка с дикими животными.