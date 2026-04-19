Поиск

Частные дома повреждены в результате атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Частные дома, а также гараж повреждены в Севастополе после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В одном из СТ на Северной стороне, осколком БПЛА повреждена крыша дома. В районе Монастырского шоссе в одном из СНТ на крышу дома упали осколки БПЛА. В районе ул. Генерала Мельника, часть от сбитого БПЛА упала на гараж", - написал Развожаев в своем канале в Max в воскресенье.

Он уточнил, что сбито 8 БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана.

Севастополь Михаил Развожаев Херсонес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
