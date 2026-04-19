Лидеры Ирана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке и ход американо-иранских переговоров.

"Этим вечером я провел теплую и конструктивную беседу с президентом Масудом Пезешкианом о ситуации в регионе. Я высоко оценил участие Ирана в переговорном процессе, в том числе его делегацию высокого уровня, которая посетила Исламабад для исторических переговоров, и недавние обсуждения с начальником штаба армии Пакистана Асимом Муниром в Тегеране", - написал Шариф в социальной сети X в воскресенье.

Он также проинформировал Пезешкиана о своих беседах с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Шариф уверил Пезешкиана в том, что Пакистан при помощи партнеров и друзей намерен и дальше способствовать миру и стабильности в регионе.

Пакистан является посредником в переговорах между США и Ираном. Ранее агентство ИРНА сообщало, что Тегеран отказался принимать участие в новом раунде переговоров с Вашингтоном.