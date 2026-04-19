Стратегические бомбардировщики ВВС США в Англии начали тренировочные полеты

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики, размещенные на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, начали проводить тренировочные полеты на фоне приближающегося окончания перемирия с Ираном, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В последние дни самолеты, в том числе B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, совершают на западе Англии полеты продолжительностью примерно полтора часа.

На авиабазе Фэрфорд в настоящее время размещено 15 тяжелых бомбардировщиков B-1B Lancer и восемь B-52H, которые ранее были задействованы в нанесении ударов по иранским целям.

В операции также были использованы стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit, которые выполняли беспосадочные миссии с континентальной части США до Ирана и обратно.

По данным Пентагона, всего за время боевых действий против Ирана все эти самолеты выполнили 62 налета на Иран, включая 18 рейдов, которые были совершены с территории США.

B-52H Stratofortress ВВС США Иран Пентагон США
